В микрорайоне «Тунгуч» предотвратили попытку суицида

В микрорайоне «Тунгуч» бишкекчанка после ссоры с сестрой пыталась покончить жизнь самоубийством. Спасатели предотвратили попытку суицида.

По словам офицера отдела СМИ МЧС Эльнуры Муктаровой, сегодня днем в службу спасения «161» поступил вызов о том, что в квартире одной из многоэтажек закрылась молодая женщина. Во время семейной ссоры она грозила выпрыгнуть из окна. Очевидцы происшествия вызвали милицию и спасателей.

На место отправили бригаду спасателей. Сотрудники МЧС вскрыли входную дверь. Пострадавшую для дальнейшего разбирательства передали местному участковому инспектору.