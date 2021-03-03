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Происшествия

В микрорайоне «Тунгуч» предотвратили попытку суицида

В микрорайоне «Тунгуч» бишкекчанка после ссоры с сестрой пыталась покончить жизнь самоубийством. Спасатели предотвратили попытку суицида.

По словам офицера отдела СМИ МЧС Эльнуры Муктаровой, сегодня днем в службу спасения «161» поступил вызов о том, что в квартире одной из многоэтажек закрылась молодая женщина. Во время семейной ссоры она грозила выпрыгнуть из окна. Очевидцы происшествия вызвали милицию и спасателей.

На место отправили бригаду спасателей. Сотрудники МЧС вскрыли входную дверь. Пострадавшую для дальнейшего разбирательства передали местному участковому инспектору.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/185295/
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