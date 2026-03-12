14:11
USD 87.45
EUR 101.56
RUB 1.11
Власть

Депутат: В айыл окмоту Жаны Ноокат в последнее время зафиксировано 6 суицидов

В айыл окмоту Жаны Ноокат в последнее время зафиксировано 6 суицидов, заявила на заседании депутат Нилюфар Алимжанова.

По ее словам, инциденты произошли с участием молодых девушек.

«Не так давно, вы знаете, в селе Кок-Бел в Ноокате тоже была найдена повешенной девушка. Родные обращаются к нам, чтобы следствие было проведено непредвзято. В целом такая плачевная ситуация очень тревожит, и я обращаюсь к МВД, прокуратуре проверить, что происходит на деле», — добавила Нилюфар Алимжанова.

Представители МВД и Генпрокуратуры обещали представить информацию после завершения следствия.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/365666/
просмотров: 252
Версия для печати
Материалы по теме
Милиция Ошской области проверяет факт суицида беременной женщины
Смерть обвиняемого Кумарбека Абдырова прокомментировали в ГСИН
В 2025 году в Джалал-Абадской области 18 несовершеннолетних совершили суицид
Экс-замминистра труда России Алексей Скляр найден мертвым в Москве
Суицид солдата в Джалал-Абадской области. Подробности от ГСИН
В Джалал-Абадской области солдат совершил суицид
В Токмаке мужчина с ножом пытался покончить жизнь самоубийством
В Бишкеке 13-летняя девочка совершила суицид
Девушка упала с четвертого этажа ЦУМ-2: в торговом центре прокомментировали ЧП
В ЦУМ-2 произошла трагедия: девушка прыгнула с четвертого этажа и разбилась
Популярные новости
Кабмин утвердил платный проезд через тоннели на&nbsp;двух трассах Кыргызстана. Прайс Кабмин утвердил платный проезд через тоннели на двух трассах Кыргызстана. Прайс
Президент Кыргызстана: ГИК не&nbsp;может выдавать жилье по&nbsp;себестоимости Президент Кыргызстана: ГИК не может выдавать жилье по себестоимости
Президент выступил против дополнительных требований к&nbsp;накопителям энергии в&nbsp;ВИЭ Президент выступил против дополнительных требований к накопителям энергии в ВИЭ
Президент: Список имущества, переданного государству, опубликуют после ревизии Президент: Список имущества, переданного государству, опубликуют после ревизии
Бизнес
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
12 марта, четверг
14:00
Бишкекчане пожаловались европейским экспертам на ликвидацию троллейбусов Бишкекчане пожаловались европейским экспертам на ликвид...
14:00
Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
13:54
Ложная информация. В МВД ведут борьбу с фейковые аккаунтами
13:47
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 12 марта. Столица на первом месте
13:47
Депутат: В айыл окмоту Жаны Ноокат в последнее время зафиксировано 6 суицидов