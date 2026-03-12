Депутат: В айыл окмоту Жаны Ноокат в последнее время зафиксировано 6 суицидов

В айыл окмоту Жаны Ноокат в последнее время зафиксировано 6 суицидов, заявила на заседании депутат Нилюфар Алимжанова.

По ее словам, инциденты произошли с участием молодых девушек.

«Не так давно, вы знаете, в селе Кок-Бел в Ноокате тоже была найдена повешенной девушка. Родные обращаются к нам, чтобы следствие было проведено непредвзято. В целом такая плачевная ситуация очень тревожит, и я обращаюсь к МВД, прокуратуре проверить, что происходит на деле», — добавила Нилюфар Алимжанова.

Представители МВД и Генпрокуратуры обещали представить информацию после завершения следствия.