В Баткене кыргызстанец выравнивал грунт на неописанном участке границы

В селе Интернационал Лейлекского района проводится встреча погранпредставителей Кыргызстана и Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ.

Уточняется, что кыргызстанец начал выравнивать грунт с использованием спецтехники на территории своего дома вблизи условной линии государственной границы.

«Действия кыргызстанца вызвали возмущение жителей сопредельной территории. Возле условной линии госграницы собрались по 10-15 человек обеих стран. Для недопущения возникновения конфликта, а также прекращения работ на место прибыли представители ПС ГКНБ. С жителями приграничных районов проводится разъяснительная работа. Обстановка на данном участке границы стабильная», — сказали в Погранслужбе.