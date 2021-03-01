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Происшествия

В Бишкеке выявили 363 водителя с транзитными номерами, нарушивших ПДД

В Бишкеке за неделю зафиксировали 363 нарушения ПДД со стороны водителей с транзитными номерами. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции.

По ее данным, из них 62 авто с российскими номерными знаками, 8 — с армянскими, 9 — с азербайджанскими. За неуплату штрафов, просрочку и несвоевременную регистрацию на штрафстоянку поставили десять автомобилей.

«УПСМ продолжит проверку и будет принимать меры в отношении водителей, нарушающих Правила дорожного движения, а также транспортных средств с иностранными номерными знаками, скрывающихся от камер видеонаблюдения «Безопасного города», — проинформировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184960/
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