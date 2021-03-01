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Происшествия

За неделю в Бишкеке выявили 6 тысяч 506 нарушений ПДД

За прошедшую неделю в Бишкеке выявили 6 тысяч 506 нарушений ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Патрульной службы милиции.

По ее данным, 67 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 16 передвигались на машинах с тонировкой, без водительских удостоверений остановили 110 человек.

На штрафстоянку поставили 534 транспортных средства. Раскрыто также 68 преступлений и проступков.

Сотрудники УПСМ просят горожан ради своей безопасности строго соблюдать Правила дорожного движения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184927/
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