За неделю в Бишкеке выявили 6 тысяч 506 нарушений ПДД

За прошедшую неделю в Бишкеке выявили 6 тысяч 506 нарушений ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Патрульной службы милиции.

По ее данным, 67 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 16 передвигались на машинах с тонировкой, без водительских удостоверений остановили 110 человек.

На штрафстоянку поставили 534 транспортных средства. Раскрыто также 68 преступлений и проступков.

Сотрудники УПСМ просят горожан ради своей безопасности строго соблюдать Правила дорожного движения.