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Общественный совет МВД поднял вопросы семейного насилия и суицида среди детей

Общественный совет МВД КР вынес на обсуждение вопросы борьбы с семейным насилием и суицидом среди несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Начальник инспекции по делам несовершеннолетних МВД полковник милиции Нуржан Адылова акцентировала внимание совета на мероприятиях по предупреждению жестокого обращения и насилия в отношении детей, а также оказания помощи детям и подросткам, находящимся в социально опасном положении.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД

«Создана межведомственная экспертная рабочая группа по анализу ситуации, выявлению проблем и выработке мер для совершенствования работы, направленной на предотвращение жестокого обращения и насилия в отношении детей. На территории республики создано 504 штаба. Компетентными милиционерами проведено 137 тысяч 84 подворных обхода домовладений с целью выявления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или подвергающихся насилию, а также родителей, выехавших на заработки в ближнее и дальнее зарубежье, с указанием анкетных данных, адресов, мест нахождения», — рассказала Нуржан Адылова.

Председатель общественного совета Ялкун Даутов отметил, что семейное насилие — бич современного общества.

«Было бы ошибкой утверждать, что борьба с домашним террором является исключительной обязанностью милиции. Нам необходимо работать сообща. Общество, местные власти, милиция должны объединиться для борьбы с подобными фактами, предотвращать серьезные последствия», — отметил он.

Отметим, что в Кыргызстане число самоубийств среди несовершеннолетних выросло в полтора раза. В прошлом году увеличение зарегистрировано в Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областях. 70 процентов совершивших самоубийство — школьники.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184834/
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