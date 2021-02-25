В Узгене женщина заявила об изнасиловании дочери. Милиция возбудила дело

Пользователи социальных сетей распространяют видео, где жительница Узгенского района обращается к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву.

На кадрах женщина говорит, что супруг изнасиловал ее дочь от первого брака. Она якобы застала его на месте преступления.

«Я написала заявление в милицию, но толку от этого нет. Экспертиза показала, что моя дочь якобы не девственница. Прошу разобраться в этом вопросе в рамках закона», — сказала заявительница.

В УВД Ошской области 24.kg сообщили, что милиция не прекращала досудебное производство и проводит расследование.

Уточняется, что ранее 29-летняя жительница села Прогресс написала заявление о том, что 25 января ее избил супруг. Этот факт был зарегистрирован в ЕРПП.

«Позже в ходе следствия женщина сообщила, что супруг домогался ее девятилетней дочери. По этому факту была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что девочке не были нанесены какие-либо телесные повреждения, девственная плева не нарушена. Материалы были выделены в отдельное производство и зарегистрированы в ЕРПП. Так как женщина не согласилась с результатами, была назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в УВД.

В милиции рассказали, что от первого брака у женщины двое детей — десятилетний мальчик и девятилетняя девочка. Со вторым мужем женщина познакомилась в Москве, супруги приехали в Кыргызстан в октябре 2020 года, совместных детей у пары нет.

«В ходе расследования отчим девочки пояснил, что относился к ребенку как к своему, никаких домогательств с его стороны не было. На сегодняшний день в рамках досудебного производства назначены ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая и судебно-биологическая», — уточнили в УВД.