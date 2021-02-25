В Джалал-Абадской области милиция изъяла больше 6 килограммов наркотиков

В Джалал-Абадской области сотрудники СБНОН МВД за несколько дней изъяли больше 6 килограммов наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба наркоконтроля.

«В результате специальной операции «Транзит» сотрудники управления СБНОН по Джалал-Абадской области в Кара-Куле у местного 26-летнего жителя обнаружили 48 брикетов ( 465 граммов ) гашиша. В доме другого жителя Кара-Куля нашли гашиш и марихуану общим весом 83 грамма. Кроме того, были обнаружены боеприпасы — около двух десятков патронов от гладкоствольного оружия. 19 февраля всплыл другой факт, связанный с незаконным оборотом наркотических средств. В Токтогуле в доме отбывающего наказание за сбыт наркотиков осужденного нашли 6 килограммов 223 грамма марихуаны», — проинформировали в СБНОН.

6 килограммов

771 грамм

Общий вес всех изъятых наркотиков составил. По всем фактам возбуждены уголовные дела.