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В Джалал-Абадской области милиция изъяла больше 6 килограммов наркотиков

В Джалал-Абадской области сотрудники СБНОН МВД за несколько дней изъяли больше 6 килограммов наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба наркоконтроля.

«В результате специальной операции «Транзит» сотрудники управления СБНОН по Джалал-Абадской области в Кара-Куле у местного 26-летнего жителя обнаружили 48 брикетов (465 граммов) гашиша. В доме другого жителя Кара-Куля нашли гашиш и марихуану общим весом 83 грамма. Кроме того, были обнаружены боеприпасы — около двух десятков патронов от гладкоствольного оружия. 19 февраля всплыл другой факт, связанный с незаконным оборотом наркотических средств. В Токтогуле в доме отбывающего наказание за сбыт наркотиков осужденного нашли 6 килограммов 223 грамма марихуаны», — проинформировали в СБНОН.


Общий вес всех изъятых наркотиков составил 6 килограммов 771 грамм. По всем фактам возбуждены уголовные дела.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184634/
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