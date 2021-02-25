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Происшествия

В Иссык-Кульской области изъяли крупную партию наркотиков

В Иссык-Кульской области изъяли крупную партию наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

По ее данным, 21 февраля оперативникам СБНОН ОВД Тюпского района поступила информация о том, что некий парень по имени Улан собирается перевезти крупную партию наркотиков из Каракола в Бишкек.

Сотрудники милиции определили подозреваемого. Им оказался 23-летний житель села Орнок Иссык-Кульского района.

22 февраля в селе Кудургу оперативники остановили автомашину Hyundai Sonata. Служебная собака кинологов Таможенной службы в автомашине обнаружила наркотическое вещество. При контрольном взвешивании вес составил 8 килограммов марихуаны и 625 граммов гашиша.

Установлено, что задержанный купил наркотики у 28-летнего А.Б., который проживает в селе Энчилеш Ак-Суйского района. Он добровольно выдал сотрудникам милиции 760 граммов гашиша, хранящиеся на чердаке сарая.

Факты зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 268 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184631/
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