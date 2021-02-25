В Иссык-Кульской области изъяли крупную партию наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.
По ее данным, 21 февраля оперативникам СБНОН ОВД Тюпского района поступила информация о том, что некий парень по имени Улан собирается перевезти крупную партию наркотиков из Каракола в Бишкек.
22 февраля в селе Кудургу оперативники остановили автомашину Hyundai Sonata. Служебная собака кинологов Таможенной службы в автомашине обнаружила наркотическое вещество. При контрольном взвешивании вес составил 8 килограммов марихуаны и 625 граммов гашиша.
Установлено, что задержанный купил наркотики у 28-летнего А.Б., который проживает в селе Энчилеш Ак-Суйского района. Он добровольно выдал сотрудникам милиции 760 граммов гашиша, хранящиеся на чердаке сарая.