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Прокуратура Джалал-Абадской области вернула в бюджет больше 4 миллионов сомов

Прокуратура Джалал-Абадской области вернула в бюджет Кыргызстана больше 4 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе проверки установлены нарушения земельного законодательства КР. Так в 2016 году Ноокенским филиалом ГУ «Кадастр» одному из ОсОО было предоставлено во временное пользование свидетельство на земельный участок в 35 гектаров без компенсации потерь сельскохозяйственного производства. В результате этого государству был причинен ущерб в размере 2 миллионов 879 тысяч 980 сомов. Кроме этого, в 2017-м также Ноокенским филиалом ГУ «Кадастр» другому ОсОО было предоставлено во временное пользование свидетельство на земельный участок в 26,17 гектара и вновь без компенсации потерь. В этом случае государству был причинен ущерб в размере 1 миллиона 414 тысяч 382 сомов», — проинформировали в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Органами прокуратуры было внесено исковое заявление в суд. По результатам судебного рассмотрения иск удовлетворен полностью. Нанесенный государству ущерб возмещен. По факту злоупотребления должностным положением возбуждено уголовное дело.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184629/
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