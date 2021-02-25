Прокуратура Джалал-Абадской области вернула в бюджет больше 4 миллионов сомов

Прокуратура Джалал-Абадской области вернула в бюджет Кыргызстана больше 4 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе проверки установлены нарушения земельного законодательства КР. Так в 2016 году Ноокенским филиалом ГУ «Кадастр» одному из ОсОО было предоставлено во временное пользование свидетельство на земельный участок в
Органами прокуратуры было внесено исковое заявление в суд. По результатам судебного рассмотрения иск удовлетворен полностью. Нанесенный государству ущерб возмещен. По факту злоупотребления должностным положением возбуждено уголовное дело.