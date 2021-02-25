На Иссык-Куле и в Нарыне за три дня изъяли больше 7 килограммов наркотиков

Больше 7 килограммов наркотиков за три дня изъяли милиционеры в Нарынской и Иссык-Кульской областях. Об этом сообщает пресс-служба СБНОН МВД.
«19 февраля на территории Ак-Суйского района оперативниками управления СБНОН совместно с сотрудниками УГКНБ по Иссык-Кульской области задержан 38-летний гражданин. При личном досмотре у него были обнаружены 424 грамма гашиша. 21 февраля в селе Дархан Джети-Огузского района на крыше дома 42-летнего местного жителя обнаружены 4 килограмма
Отмечается, что общий вес изъятых наркотических средств составляет