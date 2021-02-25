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Происшествия

На Иссык-Куле и в Нарыне за три дня изъяли больше 7 килограммов наркотиков

Больше 7 килограммов наркотиков за три дня изъяли милиционеры в Нарынской и Иссык-Кульской областях. Об этом сообщает пресс-служба СБНОН МВД.

«19 февраля на территории Ак-Суйского района оперативниками управления СБНОН совместно с сотрудниками УГКНБ по Иссык-Кульской области задержан 38-летний гражданин. При личном досмотре у него были обнаружены 424 грамма гашиша. 21 февраля в селе Дархан Джети-Огузского района на крыше дома 42-летнего местного жителя обнаружены 4 килограмма 520 граммов марихуаны и 365 граммов гашиша. В тот же день в селе Сары-Тологой Тюпского района в доме 43-летнего жителя были найдены 3 килограмма марихуаны», — проинформировали в пресс-службе.

пресс-службы СБНОН МВД
Фото пресс-службы СБНОН МВД

Отмечается, что общий вес изъятых наркотических средств составляет 7 килограммов 994 грамма. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184529/
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