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Кыргызстанца осудили за подготовку теракта. Его мать обратилась к омбудсмену

Мать приговоренного к семи годам лишения свободы кыргызстанца, готовившего теракт в столице России, обратилась к омбудсмену. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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По ее данным, Талант Онуров ранее уже несколько раз привлекался к ответственности на территории РФ. Его дважды признали виновным в совершении административного правонарушения.

«Что касается поездки Онурова в Москву в сентябре 2019 года, то, исходя из имеющихся показаний, он первоначально сообщил своим родителям, что едет в Бишкек на заработки. Но уже через два дня отправил сообщение своему брату о том, что находится в Москве, где якобы хочет устроиться на работу и купить слуховой аппарат. Через три дня Талант Онуров вновь вышел на связь, но уже с родителями, и сообщил им, что его задержала полиция Москвы», — говорится в сообщении.

Уполномоченный по правам человека в России отметила, что оснований для изменения объема предъявленного обвинения, а также меры пресечения не имеется. Фактов нарушения прав человека и гражданина задержанного и впоследствии арестованного и осужденного кыргызстанца не выявлено.

Вопросы, касающиеся экстрадиции Таланта Онурова в Кыргызстан для отбытия срока наказания, должны рассматриваться Генеральной прокуратурой по заявлению осужденного или его родственников.

Напомним, Военный суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы кыргызстанца, готовившего теракт в столице России и пропагандировавшего идеи терроризма в интернете.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184443/
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