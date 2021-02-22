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Происшествия

Эксперт вымогал взятку за заключение об изнасиловании несовершеннолетней

Сотрудниками милиции задержан судмедэксперт, вымогавший взятку у родственников изнасилованной несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«18 февраля в органы внутренних дел обратилась жительница Араванского района Ошской области с просьбой принять меры в отношении работника районного отделения судмедэкспертизы по фактам противоправных действий. Заявительница сообщила о том, что он вымогает деньги за выдачу заключения по факту изнасилования несовершеннолетней. Получив первоначальную сумму в размере 1 тысячи 100 сомов, эксперт потребовал заплатить ему еще 3 тысячи сомов», — проинформировали в пресс-службе ведомства.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД. Задержанный.

По факту незаконного получения вознаграждения служащим возбуждено уголовное дело. На встречу с родственниками потерпевшей сотрудник судмедэкспертизы Араванского района К.С. отправил свою знакомую. После передачи денег оперативники задержали обоих. Отмечается, что этот судмедэксперт прежде привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184299/
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