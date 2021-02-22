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Сюжет: Приграничные конфликты

Задержание кыргызстанцев в Таджикистане. Комментарий ГКНБ

В отношении граждан Кыргызстана, задержанных в Таджикистане, проводятся следственные мероприятия. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что в настоящее время проводятся переговоры по возвращению кыргызстанцев на родину.

«16 февраля пять граждан КР были задержаны на территории РТ за нарушение госграницы при попытке нелегального вывоза с территории соседнего государства 900 килограммов металла, двух голов крупного рогатого и трех голов мелкого рогатого скота. Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная», — сказали в ГКНБ.

Отметим, что сегодня в Баткене прошел митинг с требованием освободить задержанных в Таджикистане.  Родственники сообщили, что кыргызстанцы возвращались со скотного рынка, расположенного на таджикской территории, и по дороге были задержаны. Среди них есть инвалид второй группы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184280/
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