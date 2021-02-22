Украли овец и продали подешевле. Подозреваемых в скотокрадстве задержали

В Иссык-Кульской области задержали подозреваемых в скотокрадстве. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

По ее данным, в ОВД Тонского района ведут досудебное производство по признакам статьи 200 «Кража» УК КР.

В милицию с заявлениями обратились несколько жителей, которые сообщили о краже шести голов овец с территории личного подворья. Факты зарегистрировали в ЕРПП. В ходе розыска задержали 29-летнего уроженца Нарынской области и 23-летнего жителя Тонского района, которые временно проживают в Бишкеке.

Подозреваемые вывезли скот в столицу, продали ниже рыночной стоимости. Следствие устанавливает причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории области.