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Финполиция изъяла в Караколе 400 бутылок контрафактного алкоголя

Сотрудники Финансовой полиции совместно с налоговой выявили в Караколе факт незаконной поставки и продажи контрафактного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий при поставке в один из магазинов Каракола около 400 бутылок с подложными акцизными марками алкогольной продукции под наименованием «С серебром» задержан гражданин А.С. Факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков. Осуществляется досудебное производство», — проинформировали в ведомстве.

В случае выявления гражданами схожих фактов в Финполе просят обращаться по прямому номеру 1955.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184233/
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