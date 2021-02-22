В городе Ош за неделю зарегистрировали 1 тысячу 836 нарушений ПДД

В Оше за неделю зарегистрировали 1 тысячу 836 нарушений ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе отдела Патрульной службы милиции Оша.

По ее данным, 41 водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 29 передвигались на машинах с тонировкой, без водительских удостоверений остановили 52 человека.

Сотрудники ОПСМ просят жителей южной столицы ради своей безопасности строго соблюдать Правила дорожного движения.

Напомним, что в Оше также начали штрафовать пешеходов за переход дороги в неположенном месте. В начале февраля 20 жителям выписали протоколы.