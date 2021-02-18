Кыргызстанец в Санкт-Петербурге упал с крыши дома. Он в реанимации

С крыши одного из домов в центре Санкт-Петербурга сорвался мигрант из Кыргызстана. Об этом пишут российские СМИ.

Уточняется, что инцидент произошел в Заячьем переулке.

21-летний кыргызстанец работал в коммунальной службе и чистил кровлю дома от снега. Он сорвался и упал вниз. При падении мужчина получил серьезные травмы. В больницу его доставили с закрытым переломом костей таза и поясничного отдела позвоночника, закрытой травмой живота, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

В тяжелом состоянии молодого человека поместили в шоковую реанимацию.

Напомним, что похожий случай произошел в конце декабря 2020 года в центре Москвы. 31-летний кыргызстанец погиб в результате падения с крыши высотки.