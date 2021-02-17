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Сюжет: Семейное насилие

В Чаткале парень, изнасилованный родственниками, написал встречное заявление

В Чаткальском районе милиция продолжает расследовать уголовное дело об изнасиловании парня. Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

Уточняется, что потерпевший написал встречное заявление.

«Так как расследуемое уголовное дело относится к тяжким, его не прекратят», — сообщили редакции.

Напомним, в январе в милицию обратился 20-летний потерпевший. Он рассказал, что два двоюродных брата с лета 2011-го по зиму 2012 года насиловали его. С марта 2015-го по январь 2021 года заявителя якобы насиловал еще один родственник.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/183835/
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