Работающий курьером кыргызстанец в Москве избил местного жителя

В Москве задержали курьера японского ресторана по подозрению в нападении на молодого человека. Об этом пишут российские СМИ.

По их данным, инцидент произошел 17 января 2021 года на улице Талалихина. «22-летний кыргызстанец, работающий курьером в ресторане японской кухни, напал на 24-летнего москвича. Используя в качестве оружия щетку для чистки снега, подозреваемый ударил оппонента по голове. В результате потерпевший получил черепно-мозговую травму», — говорится в сообщении.

Оперативники 16 февраля доказали причастность курьера к нападению, он признал вину. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Фигурант находится под подпиской о невыезде.