19:37
USD 84.38
EUR 102.56
RUB 1.15
Происшествия

Работающий курьером кыргызстанец в Москве избил местного жителя

В Москве задержали курьера японского ресторана по подозрению в нападении на молодого человека. Об этом пишут российские СМИ.

По их данным, инцидент произошел 17 января 2021 года на улице Талалихина. «22-летний кыргызстанец, работающий курьером в ресторане японской кухни, напал на 24-летнего москвича. Используя в качестве оружия щетку для чистки снега, подозреваемый ударил оппонента по голове. В результате потерпевший получил черепно-мозговую травму», — говорится в сообщении.

Оперативники 16 февраля доказали причастность курьера к нападению, он признал вину. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Фигурант находится под подпиской о невыезде.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/183827/
просмотров: 175
Версия для печати
Материалы по теме
В Подольске годовалый сын кыргызстанки захлебнулся во время купания в ванной
Спасаясь от грабителей, 20-летний парень выпрыгнул из машины. Их задержали
Мигранты ждут помощи для возвращения в Россию
В Екатеринбурге нелегальный мигрант из Кыргызстана пырнул свою сестру ножом
В Бишкеке задержан второй подозреваемый, стрелявший в брата депутата горкенеша
В Москве задержан мужчина, ударивший ножом 24-летнюю кыргызстанку
Кыргызстанца в Якутии осудили за террористическую деятельность
В Рязанской области в ДТП погиб гражданин Кыргызстана
Кыргызстанца в Хабаровске осудили на два года за смертельный автонаезд
Кыргызстанец в Екатеринбурге ограбил сожительницу почти на полмиллиона рублей
Популярные новости
Суд по&nbsp;делу Матраимова. Как прокурор связан с&nbsp;таможней и&nbsp;&laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; Суд по делу Матраимова. Как прокурор связан с таможней и «Мекеним Кыргызстан»
Миллионы убытков. ГСБЭП выявила коррупционную схему в&nbsp;ТЦ&nbsp;&laquo;Караван&raquo; Миллионы убытков. ГСБЭП выявила коррупционную схему в ТЦ «Караван»
Стало известно, каким образом вор попал в&nbsp;здание Бишкекского городского суда Стало известно, каким образом вор попал в здание Бишкекского городского суда
Задержан человек, в&nbsp;ночь на&nbsp;10&nbsp;февраля вскрывший сейфы в&nbsp;Бишкекском горсуде Задержан человек, в ночь на 10 февраля вскрывший сейфы в Бишкекском горсуде
Бизнес
Новая линейка тарифов &laquo;Жаңы Бирге&raquo; для всей семьи от&nbsp;Beeline Новая линейка тарифов «Жаңы Бирге» для всей семьи от Beeline
&laquo;Халык Банк&raquo; успешно сотрудничает с&nbsp;Российско-Кыргызским фондом развития «Халык Банк» успешно сотрудничает с Российско-Кыргызским фондом развития
Закрыть счета и&nbsp;выгнать всех. Как Финпол кошмарит бизнес Закрыть счета и выгнать всех. Как Финпол кошмарит бизнес
Кто спланировал забастовку таксистов в&nbsp;Бишкеке? Кто спланировал забастовку таксистов в Бишкеке?
17 февраля, среда
19:23
Работающий курьером кыргызстанец в Москве избил местного жителя Работающий курьером кыргызстанец в Москве избил местног...
19:08
Для зараженных COVID-19 свободна 281 койка в медучреждениях Бишкека
18:59
Депутат о проекте Конституции: Где написано, что за все отвечает президент?
18:57
В Бишкеке открылась выставка «Три мастера, три взгляда»
18:53
В Чаткале парень, изнасилованный родственниками, написал встречное заявление