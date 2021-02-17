В Алтайский край из Кыргызстана пытались ввезти зараженные семена укропа

В Алтайский край из Кыргызстана пытались ввезти карантинную партию семян укропа. Об этом сообщили в управлении по фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай.

По его данным, в приграничных районах на российско-казахстанском участке государственной границы выявили более 1 тысячи 300 тонн подкарантинной продукции (фрукты, овощи, сухофрукты, орехи, зерновые и зернобобовые культуры), ввезенной из Казахстана и Кыргызстана.

На Кулундинском фитосанитарном контрольном посту при проверке партии семян укропа (33 килограмма) из Кыргызстана установили факт заражения карантинным объектом рода повилики (Cuscuta spp.). Он подтвержден результатами лабораторной экспертизы.

В соответствии с требованиями законодательства ввоз зараженной партии семян укропа на территорию России запрещен. Опасную продукцию уничтожили.