В Кыргызстане на полгода ввели запрет на импорт кузовов автомобилей. Постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Таможенной и Пограничной службам поручили принять меры против незаконного ввоза автомобильных кузовов. Постановление вступит в силу через 15 дней после официального опубликования.