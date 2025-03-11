В Кыргызстане на полгода ввели запрет на импорт кузовов автомобилей. Постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.
Таможенной и Пограничной службам поручили принять меры против незаконного ввоза автомобильных кузовов. Постановление вступит в силу через 15 дней после официального опубликования.
Напомним, запрет не коснется кузовов, предназначенных для производства и сборки на территории Кыргызской Республики авто, ввозимых компаниями «ДТ Техник», «Транснациональная корпорация «Шумкар», «Китайско-Кыргызская совместная автомобильная производственная компания «Жису», «Шунфа», «Мурат Авто», «Кыргыз Унаа Курулуш» и «Меридиан Голд».