Сколько и чего можно? Таможня меняет нормы ввоза товаров в Кыргызстан без пошлин

Государственная таможенная служба инициирует поправки в проект постановления кабмина «Об установлении критериев отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике, к товарам для личного пользования». Документ вынесен на общественное обсуждение.
Как пояснили разработчики, согласно Закону «О таможенном регулировании» и решению Евразийской экономической комиссии, устанавливающей более жесткие нормы ввоза товаров для личного пользования без уплаты пошлин и налогов, разработан проект приказа с обновленными критериями.
Государственная таможенная служба КР составила список и критерии для товаров беспошлинного ввоза и их объем.
- Аффинированные мерные слитки весом от 1 грамма до 1 килограмма.
- Лекарственные средства: допускаются к ввозу физическими лицами для личного пользования в количестве, соответствующем медицинским потребностям на период пребывания в КР (или за ее пределами). Без представления медицинских документов допускается ввоз не более трех упаковок одного лекарства.
- Ювелирные изделия: 5 изделий разных наименований весом не более 40 граммов.
- Бижутерия: не более 0,5 килограмма.
- Кухонная бытовая посуда и приборы: 2 комплекта или сервиза одного вида на человека.
- Продукты питания: 20 килограммов на человека.
- Туалетные принадлежности и парфюмерно-косметические изделия: три предмета одного наименования на человека (за исключением личных принадлежностей, бывших в употреблении).
- Постельные принадлежности: 2 комплекта одного вида на человека.
- Велосипеды: 2 на человека.
- Детские игрушки: 2 комплекта и модели на человека (за исключением бывших в употреблении).
- Детские коляски: 1 на человека.
- Шины и покрышки резиновые новые: 4 на человека.
- Колесные диски на авто: 4 на человека.
- Ковры и прочие текстильные напольные покрытия: 2 на человека.
- Одежда: 3 предмета одного наименования, размера и фасона на человека (за исключением бывших в употреблении).
- Обувь: 3 предмета одного наименования, размера и фасона на человека (за исключением личной обуви, бывшей в употреблении).
- Прочая бытовая техника: 1 предмет одного наименования на человека.
- Спортивный инвентарь: 1 комплект на человека.
- Электронные устройства (ноутбуки, планшеты и прочее): 2 каждого наименования на человека.
- Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, их части и принадлежности: 2 предмета каждого наименования на человека (за исключением профессионального оборудования, используемого в качестве средств труда).
- Часы всех видов: 2 предмета (за исключением личных часов, бывших в употреблении).
- Нефтепродукты (бензин, дизель): не более 20 литров в отдельной емкости.
- Другие не перечисленные выше предметы, используемые в домашнем хозяйстве или быту: 3 предмета каждого наименования на человека.