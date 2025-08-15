Сколько и чего можно? Таможня меняет нормы ввоза товаров в Кыргызстан без пошлин

Государственная таможенная служба инициирует поправки в проект постановления кабмина «Об установлении критериев отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике, к товарам для личного пользования». Документ вынесен на общественное обсуждение.

Как пояснили разработчики, согласно Закону «О таможенном регулировании» и решению Евразийской экономической комиссии, устанавливающей более жесткие нормы ввоза товаров для личного пользования без уплаты пошлин и налогов, разработан проект приказа с обновленными критериями.

Государственная таможенная служба КР составила список и критерии для товаров беспошлинного ввоза и их объем.