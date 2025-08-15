09:18
Сколько и чего можно? Таможня меняет нормы ввоза товаров в Кыргызстан без пошлин

Государственная таможенная служба инициирует поправки в проект постановления кабмина «Об установлении критериев отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике, к товарам для личного пользования». Документ вынесен на общественное обсуждение.

Как пояснили разработчики, согласно Закону «О таможенном регулировании» и решению Евразийской экономической комиссии, устанавливающей более жесткие нормы ввоза товаров для личного пользования без уплаты пошлин и налогов, разработан проект приказа с обновленными критериями.

Государственная таможенная служба КР составила список и критерии для товаров беспошлинного ввоза и их объем.

  • Аффинированные мерные слитки весом от 1 грамма до 1 килограмма.
  • Лекарственные средства: допускаются к ввозу физическими лицами для личного пользования в количестве, соответствующем медицинским потребностям на период пребывания в КР (или за ее пределами). Без представления медицинских документов допускается ввоз не более трех упаковок одного лекарства.
  • Ювелирные изделия: 5 изделий разных наименований весом не более 40 граммов.
  • Бижутерия: не более 0,5 килограмма.
  • Кухонная бытовая посуда и приборы: 2 комплекта или сервиза одного вида на человека.
  • Продукты питания: 20 килограммов на человека.
  • Туалетные принадлежности и парфюмерно-косметические изделия: три предмета одного наименования на человека (за исключением личных принадлежностей, бывших в употреблении).
  • Постельные принадлежности: 2 комплекта одного вида на человека.
  • Велосипеды: 2 на человека.
  • Детские игрушки: 2 комплекта и модели на человека (за исключением бывших в употреблении).
  • Детские коляски: 1 на человека.
  • Шины и покрышки резиновые новые: 4 на человека.
  • Колесные диски на авто: 4 на человека.
  • Ковры и прочие текстильные напольные покрытия: 2 на человека.
  • Одежда: 3 предмета одного наименования, размера и фасона на человека (за исключением бывших в употреблении).
  • Обувь: 3 предмета одного наименования, размера и фасона на человека (за исключением личной обуви, бывшей в употреблении).
  • Прочая бытовая техника: 1 предмет одного наименования на человека.
  • Спортивный инвентарь: 1 комплект на человека.
  • Электронные устройства (ноутбуки, планшеты и прочее): 2 каждого наименования на человека.
  • Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, их части и принадлежности: 2 предмета каждого наименования на человека (за исключением профессионального оборудования, используемого в качестве средств труда).
  • Часы всех видов: 2 предмета (за исключением личных часов, бывших в употреблении).
  • Нефтепродукты (бензин, дизель): не более 20 литров в отдельной емкости.
  • Другие не перечисленные выше предметы, используемые в домашнем хозяйстве или быту: 3 предмета каждого наименования на человека.
Сколько и чего можно? Таможня меняет нормы ввоза товаров в Кыргызстан без пошлин
