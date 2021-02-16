338 мешков селитры. На границе с Таджикистаном задержали контрабандистов

В Баткенской области задержали шестерых граждан Таджикистана, которые незаконно перевозили селитру. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

По информации ведомства, в местности Борбордук Лейлекского района Баткенской области пограничники и сотрудники ГКНБ задержали шестерых граждан Таджикистана и две грузовые автомашины Shacman.

«Автомашины были с опознавательными номерами Таджикистана. При осмотре транспортных средств пограничники и сотрудники ГКНБ обнаружили 338 мешков селитры без разрешительных документов. Груз был предназначен к отправке в Таджикистан незаконным путем вне пункта пропуска. После оформления соответствующих документов задержанные, груз и автомашины были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства», — сообщили в ГПС КР.