МВД: По факту избиения девушки с инвалидностью в Казармане назначена экспертиза

МВД взяло на контроль дело насилия над девушкой с инвалидностью в Казармане. Об этом 24.kg рассказали в ведомстве.

По его данным, все следственные мероприятия проводятся тщательно и объективно в рамках закона.

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Уточняется, что 7 февраля 27-летний Алтынбек Артыкбек уулу в социальных сетях опубликовал видео, фото и аудиозаписи с просьбой принять меры в рамках закона в отношении своих родственников.

По данному факту на место происшествия выехали сотрудники милиции. Установлено, что А. Артыкбек кызы, 1996 года рождения, инвалид 1-й группы, находится на попечении у дедушки и бабушки по материнской линии и приходится родной сестрой Алтынбеку Артыкбек уулу.

Выяснилось, что видео, опубликованное в соцсетях, снято 5 февраля, когда родной брат приехал и хотел увезти свою сестру в столицу.

Со слов А. Артыкбек кызы, до этого инцидента бабушка и дедушка никогда ее не били, но когда они употребляли спиртные напитки, то ее ругали словесно. Девушка рассказала, что не подвергалась насилию со стороны деда, что, разговаривая с братом по телефону, не услышала вопрос и ответила «да». Из пресс-релиза МВД

Бабушка А. У. в своих показаниях рассказала, что в день инцидента внучка сказала, что собирается уехать с братом, после чего родственница разозлилась и стала бить ее. Девушка была доставлена в больницу, при первичном осмотре врачи не обнаружили телесных повреждений у потерпевшей, факт изнасилования не подтвердился.

Собранный материал зарегистрирован в ЕРПП по статье 75 «Насилие в семье» Кодекса о проступках, назначены соответствующие экспертизы по делу досудебного производства, проводится проверка.

В свою очередь адвокат пострадавшей девушки Шердор Абдыкапаров в интервью 24.kg пояснил, что брат потерпевшей работает на стройке.

«Поэтому он часто находится в разъездах. Девушка живет с бабушкой и дедушкой. Несмотря на инвалидность, ее заставляют выполнять всю работу по дому. Ее избивают. Брат хочет забрать ее, но бабушка не отпускает. Даже когда он звонит ей, она боится говорить, потому что бабушка рядом и постоянно ее контролирует», — рассказывает он.

Адвокат добавил, что бабушка присваивает себе пособие по инвалидности, которое выплачивают девушке.

«Брат хочет забрать сестренку к себе или, если у него не получится, то определить ее в соцучреждение для инвалидов, но только не оставлять жить с бабушкой и дедушкой», — заключил он.