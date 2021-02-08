В Нарыне член ОПГ застрелил 31-летнего мужчину. Его задержали

В Нарыне задержали членов организованной преступной группировки, подозреваемых в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба УВД области.

По ее данным, 6 февраля поступила информация о том, что на улице Московской застрелили человека.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила водителя автомашины «Мерседес-Бенц» С.А., 1990 года рождения, получившего пулю в область шеи. Мужчина скончался по дороге в областную больницу.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье «Убийство».

В результате оперативных работ в качестве подозреваемого задержан житель Нарына М.Н., 1996 года рождения. Он неоднократно судим, состоит на оперативном учете как член ОПГ. Подозреваемый полностью признал свою вину и добровольно сдал огнестрельное оружие образца «ИЖ-20», документы на которое отсутствовали.

Кроме того, задержан местный житель, водитель автомашины «Лексус GS 300» А.А., 1997 года рождения, причастный к этому преступлению.

Отмечается, что погибший С.А. также состоял на оперативном учете в МВД как член организованной преступной группировки.

Расследование по делу продолжается.