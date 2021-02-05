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Происшествия

Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством на мосту. Его спас милиционер

В Узгенском районе милиционер спас человека от суицида. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ошской области.

По его данным, 4 февраля примерно в 11.40 поступила информация, что на мосту в реке Кара-Дарыя в селе Шералы неизвестный мужчина пытается повеситься.

Прибывший на место милиционер немедленно развязал веревку и оказал первую медицинскую помощь. Сейчас мужчина находится в городской больнице. Состояние удовлетворительное.

Факт зарегистрирован в ЕРПП. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/182397/
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