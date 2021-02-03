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В Джалал-Абаде парень просил милостыню, переодевшись в женщину. Его задержали

В Джалал-Абаде задержали 19-летнего парня, переодетого в женскую одежду, — он просил милостыню. Об этом сообщили в УВД региона.

УВД региона
Фото УВД региона. В Джалал-Абаде задержали 19-летнего парня, переодетого в женскую одежду, — он просил милостыню

По его данным, сотрудники милиции нашли молодого человека, когда тот просил милостыню в подземном переходе. На табличке он написал, что младшему брату срочно нужны деньги на лечение за границей.

Выяснилось, что у 19-летнего парня шесть братьев и сестер и никто из них не нуждается в операции за рубежом. Молодого человека отвезли к родителям.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/182135/
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