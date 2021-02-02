В аварии с троллейбусом пострадал водитель Toyota Camry

В аварии с участием троллейбуса пострадал водитель автомобиля. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, ДТП произошло вчера в 18.36 на пересечении улиц Московской и Турусбекова. Столкнулись троллейбус, Toyota Camry и Volkswagen Golf. Водителя Toyota Camry доставили в больницу.

В пресс-службе мэрии рассказали, что водитель троллейбуса ехал на скорости примерно 35 километров в час, проезжал перекресток на зеленый сигнал светофора и между машинами по неизвестным причинам резко выскочил Volkswagen.