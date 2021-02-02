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Происшествия

В Ошской области у мужчины обнаружили обрез. Он находился в розыске

В Ошской области милиция задержала мужчину, разыскиваемого за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

Уточняется, что ранее в милицию поступила информация о том, что неизвестный гражданин передвигается на автомобиле с огнестрельным оружием. Мужчину задержали, в салоне его автомобиля нашли обрез.

УВД Ошской области
Фото УВД Ошской области. Подозреваемый в мошенничестве

«Машина, на которой он передвигался, была угнана в Бишкеке. До задержания 35-летний Р.А., житель Кара-Кульджинского района, находился в розыске за мошенничество. Он вместе со своим сообщником купил у пчеловода около двух тонн меда и расплатился фальшивыми российскими рублями. Материальный ущерб составил более 328 тысяч сомов. Подозреваемый сменил фамилию и часто менял место жительства. Р.А. взяли под стражу», — сообщили в УВД.

Граждан, владеющих какой-либо информацией или пострадавших от рук подозреваемого в мошенничестве, просят звонить по телефонам: 0322266522, 0322266574.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181976/
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