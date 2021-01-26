ДТП с пьяным пограничником. Прокуратура возбудила дело по подделке документов

Военная прокуратура возбудила еще одно уголовное дело по факту подделки документов в отношении пограничника, совершившего автонаезд в Шамалды-Сае. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Дело касается подделки справки освидетельствования военнослужащего.

«Начальник отдела охраны ГПС по Джалал-Абадской области Нурлан Калилов был пьян в момент совершения ДТП. Инспектор УОБДД принес следователю справку о том, что Калилов находился в нетрезвом состоянии. На следующий день следователь Таш-Кумырского ГОВД приобщил к материалам другую справку — о том, что подозреваемый был трезв. В суде рассмотрение основного уголовного дела приостановили, поскольку назначили комиссионную судебно-медицинскую экспертизу», — сказали редакции.

В Шамалды-Сае военнослужащий Пограничной службы совершил автонаезд на трех человек. Сначала Н.К. врезался в две автомашины, а затем сбил стоящих на обочине людей. В результате пострадали три человека. Военная прокуратура вручила пограничнику уведомление о подозрении в совершении преступления по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств» УК КР.