В городе Ош криминальный авторитет избил сожительницу

В Оше задержали криминального авторитета Абабакира Дайнаева по прозвищу Акбала. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Члена ОПГ подозревают в хулиганстве.

В УВД южной столицы подтвердили информацию. По их данным, в милицию обратилась сожительница подозреваемого.

«Она заявила, что 21 января ее избил гражданский муж. После произошедшего мужчина сбежал. Подозреваемого задержали и водворили в ИВС. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР. Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков, вымогательство и разбой. Он состоит на превентивном учете как член ОПГ», — сказали редакции.