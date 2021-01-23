09:59
USD 84.77
EUR 103.24
RUB 1.14
Происшествия
Сюжет: Семейное насилие

В городе Ош криминальный авторитет избил сожительницу

В Оше задержали криминального авторитета Абабакира Дайнаева по прозвищу Акбала. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Члена ОПГ подозревают в хулиганстве.

В УВД южной столицы подтвердили информацию. По их данным, в милицию обратилась сожительница подозреваемого.

«Она заявила, что 21 января ее избил гражданский муж. После произошедшего мужчина сбежал. Подозреваемого задержали и водворили в ИВС. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР. Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков, вымогательство и разбой. Он состоит на превентивном учете как член ОПГ», — сказали редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/180963/
просмотров: 220
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержан криминальный авторитет по прозвищу Карышкыр
Кылычбеку Саркарбаеву изменили меру пресечения
Кримавторитета Алтуху отпустили под домашний арест
Забавная беседа милиционера с Алтухой. В соцсетях опубликовали видео
В Бишкеке задержали двоих подозреваемых в избиении жителя столицы
Ударил ножом в глаз. Подозреваемого в хулиганстве задержали
Ударила по голове. В Бишкеке задержали подозреваемую в хулиганстве
Двое пьяных посетителей устроили дебош в бане в Бишкеке. Их задержали
В городе Ош задержали бывшего милиционера за автохулиганство
Водителя Mercedes оштрафовали на 7 тысяч 500 сомов за дрифт и автохулиганство
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержан совладелец сети ресторанов &laquo;Нават&raquo; Сергей Острецов В Бишкеке задержан совладелец сети ресторанов «Нават» Сергей Острецов
Обогащение в&nbsp;$4&nbsp;миллиона. ГКНБ задержал бывшего начальника управления Финпола Обогащение в $4 миллиона. ГКНБ задержал бывшего начальника управления Финпола
В&nbsp;ГКНБ прокомментировали арест совладельца &laquo;Навата&raquo; Сергея Острецова В ГКНБ прокомментировали арест совладельца «Навата» Сергея Острецова
В&nbsp;Оше ограбили таксиста. В&nbsp;чехле телефона он&nbsp;хранил 500 тысяч сомов В Оше ограбили таксиста. В чехле телефона он хранил 500 тысяч сомов
Бизнес
Макгрегор против Порье&nbsp;&mdash; на&nbsp;кону встреча с&nbsp;Хабибом. Смотрите в&nbsp;O!TV Макгрегор против Порье — на кону встреча с Хабибом. Смотрите в O!TV
Зимнее снижение по&nbsp;кредитам от&nbsp;&laquo;Бай-Тушума&raquo; Зимнее снижение по кредитам от «Бай-Тушума»
Виртуальная накопительная карта&nbsp;&mdash; новый способ сделать покупки приятнее Виртуальная накопительная карта — новый способ сделать покупки приятнее
Беззаконие продолжается. Силовики вновь пришли на&nbsp;склады &laquo;Спекулянта&raquo; Беззаконие продолжается. Силовики вновь пришли на склады «Спекулянта»
23 января, суббота
09:45
В городе Ош криминальный авторитет избил сожительницу В городе Ош криминальный авторитет избил сожительницу
09:43
В мэрии заверяют: сообщения о пропусках учителями уроков — неправда
09:21
В ЦИК заверяют, что залоговые деньги партий не потрачены и их готовы вернуть
09:17
Задержанного со взяткой милиционера водворили в СИЗО
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным было 23 января 1954 года
22 января, пятница
23:50
Билли Айлиш выпустила видео. За сутки его посмотрели почти 8 миллионов раз
23:05
Вот это рывок! Американская бегунья выиграла забег, отставая на 4 секунды
22:34
С посетителей Панорамы Бишкека начали брать деньги за парковку
22:08
Роза Айтматова презентовала книгу «Ата-Бейит»