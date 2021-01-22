На Иссык-Куле задержан кримавторитет по кличке Ботош. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Отмечается, что операция по его поимке проводилась совместно с МВД.

«22 января в Иссык-Кульской области задержан член ОПГ 33-летний О.А. по кличке Ботош. Установлено, что он состоит в преступной группировке К.Асанбека (Камчи Кольбаева) и подозревался в совершении ряда преступлений в регионе. В частности, в сентябре 2020 года по решению Иссык-Кульского областного суда в отношении него была изменена мера пресечения — домашний арест, который он нарушил», — сказали в ведомстве.

В настоящее время ГКНБ продолжает соответствующие мероприятия по нейтрализации деятельности ОПГ.