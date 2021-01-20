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Происшествия

Более 1 тонны химикатов для производства наркотиков изъято в городе Ош

В Оше пресечена перевозка химических веществ в особо крупном объеме, предназначенных для производства синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

«Установлено, что в грузовом отсеке автомашины обнаружено и изъято 42 ящика, внутри которых находились емкости с жидким веществом неизвестного происхождения. Общий вес изъятого составил более 1 тонны. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является раствором «Аммиак водный». Он используется при изготовлении амфетамина, стимуляторов амфетаминного ряда и других психотропных веществ и включен в ограниченный перечень веществ, подлежащих особому международному и национальному контролю», — сообщили в ГКНБ.

Владелец груза задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ по Ошу и Ошской области. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/180585/
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