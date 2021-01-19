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Сюжет: Насилие над детьми

Изнасилование в Токмаке. Бывший адвокат ребенка обращается к генпрокурору

Бывший адвокат изнасилованной отчимом девочки в Токмаке Шердор Абдыкапаров просит генерального прокурора Курманкула Зулушева взять дело под личный контроль. Об этом 24.kg сообщил он сам.

«Теперь я не имею права защищать потерпевшую, потому что следователь официально мне отказала (уведомление прилагается), и прошу вашей помощи в защите ребенка от матери. Нужно наказать виновных по всей строгости закона», — говорится в обращении юриста.

Шердора Абдыкапарова
Фото Шердора Абдыкапарова. Уведомление от следователя
Ранее стало известно, что подростка после выписки из РЦПЗ передали родной матери. Соцработники рассказали, что девочка сама решила вернуться к ней. Раньше она находилась в детском доме семейного типа.

Напомним, что об очередном факте изнасилования несовершеннолетней 24.kg сообщил адвокат Шердор Абдыкапаров. По его словам, к нему обратилась бабушка. С ее слов, ребенок подвергался насилию со стороны отчима на протяжении двух лет. Об этом знала мама девочки и молчала, прикрывая своего мужа. Недавно пострадавшая все рассказала тете и бабушке. По факту случившегося идет досудебное разбирательство, несмотря на то что сама несовершеннолетняя, ее мать и тетя категорически отказались обращаться в милицию по факту изнасилования.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/180375/
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