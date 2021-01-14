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Происшествия

В Бишкеке мужчина убил приятеля, после положил тело в сумку и оставил на улице

В Бишкеке задержали подозреваемого в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 11 января примерно в 8.40 в службу «102» поступило сообщение, что возле многоэтажного дома по улице Боконбаева лежит труп мужчины.

Прибывшая следственно-оперативная группа обнаружила труп мужчины с признаками насильственной смерти.

В ходе проведенной работы выяснилось, что труп доставили из другого места. Милиционеры по горячим следам вышли на след предполагаемого убийцы. По подозрению в убийстве задержали М.С., 1974 года рождения. Он водворен в ИВС.

Со слов подозреваемого, он познакомился с мужчиной по имени Дамир, когда он пришел к нему в гости с одним из его знакомых. Несколько дней они распивали спиртные напитки, что закончилось конфликтом. Подозреваемый нанес Дамиру смертельные телесные повреждения.

Испугавшись последствий, положил труп в сумку и отнес подальше от дома, на улицу Боконбаева.

Продолжаются следственные действия по установлению личности обнаруженного трупа.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/180025/
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