В Бишкеке мужчина убил приятеля, после положил тело в сумку и оставил на улице

В Бишкеке задержали подозреваемого в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.
По ее данным, 11 января примерно в 8.40 в службу «102» поступило сообщение, что возле многоэтажного дома по улице Боконбаева лежит труп мужчины.
Прибывшая следственно-оперативная группа обнаружила труп мужчины с признаками насильственной смерти.
В ходе проведенной работы выяснилось, что труп доставили из другого места. Милиционеры по горячим следам вышли на след предполагаемого убийцы. По подозрению в убийстве задержали М.С., 1974 года рождения. Он водворен в ИВС.
Испугавшись последствий, положил труп в сумку и отнес подальше от дома, на улицу Боконбаева.
Продолжаются следственные действия по установлению личности обнаруженного трупа.