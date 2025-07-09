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Происшествия

Движение восстановлено: дорога в селе Боконбаево после размыва вновь открыта

В селе Боконбаево Тонского района Иссык-Кульской области восстановили движение по размытому из-за сильных осадков участку сельской дороги. Ранее поток грязной воды полностью затопил проезжую часть, что сделало невозможным проезд транспорта.

По сообщению местных жителей, дорога связывает несколько населенных пунктов и играет важную роль в транспортном сообщении региона. После аварийных работ движение по дороге возобновили, транспорт снова свободно курсирует по этому участку.

Очевидцы в соцсетях поблагодарили специалистов, оперативно устранивших последствия размыва и восстановивших проезд.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/335704/
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