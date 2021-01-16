Пропавшие кыргызстанцы, которых до сих пор не могут найти

Волонтеры «Добровольного отряда спасателей» просят помощи в поиске людей, без вести пропавших в прошлом и позапрошлом году. Об этом 24.kg сообщила координатор отряда Катерина Клевакова.
«На сегодняшний день в нашей поисковой базе остаются восемь человек, судьба которых неизвестна. Их розыском занимаются и правоохранительные органы. Любая информация о них будет крайне полезна как нам, так и милиционерам», — отметила она.
81-летняя Вера Зайцева
Пропала без вести в городе Шопокове 10 августа 2019 года.
37-летний Лев Роньшин
Пропал без вести в городе Шопокове 24 октября 2019 года.
51-летний Канат Асанов
Пропал без вести в Бишкеке 9 января 2020 года.
59-летняя Зульмахан Тилебалдиева
Пропала без вести в Бишкеке 6 июня 2020 года.
65-летний Канатбек Темирчиев
Пропал без вести в селе Военно-Антоновка 31 июля 2020 года.
57-летний Аскербек Мамбетов
Пропал без вести в селе Кызыл-Суу 29 августа 2020 года.
52-летний Эрмек Ибраев
Пропал без вести в Бишкеке 30 ноября 2020 года.
41-летний Олег Ильенко
Пропал без вести в Канте 15 декабря 2020 года.
Все ориентировки о розыске составлены и представлены редакции волонтерами «Добровольного отряда спасателей». Тех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемых, они просят обращаться по указанным на ориентировках номерам телефонов.