В Оше четверо узбекистанцев избили продавца магазина и украли мобильные телефоны

В Оше по подозрению в разбойном нападении задержаны четверо граждан Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба УВД южной столицы.

Уточняется, что 8 января в милицию поступило сообщение о том, что в магазине, где продаются мобильные телефоны, совершено нападение на продавца.

«Неизвестные в медицинских масках ворвались, избили продавца и украли дорогостоящие мобильные телефоны. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Разбой». По подозрению в совершении этого преступления задержаны четверо граждан Узбекистана. Во время обыска у них обнаружены сотовые телефоны, пистолет Макарова, складной нож. Подозреваемые признали свою вину, они сообщили, что приехали из Андижанской области и решили ограбить магазин. В дальнейшем телефоны намеревались перепродать у себя на родине. Известно, что эти же лица подозреваются в аналогичном преступлении, совершенном в Джалал-Абаде», — сообщили в УВД.