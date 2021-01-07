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Происшествия
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Задержан глава сельской управы Сарай Кара-Суйского района

По факту злоупотребления должностным положением задержан глава сельской управы Сарай Кара-Суйского района Ошской области. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что ранее ведомство возбудило досудебное производство.

«При строительстве средней школы в селе Киров на 720 мест были завышены объемы выполненных работ на общую сумму более 24 миллионов сомов. Также Т.З.Ж. вместе с отдельными ответственными лицами принял в эксплуатацию школу с некачественной выполненной работой. В настоящее время ведется следствие», — сообщили в ГКНБ.

Отметим, главой сельской управы Сарай является Замирбек Тургунов. На последних парламентских выборах он был в списке партии «Мекеним Кыргызстан» под номером 119.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/179134/
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