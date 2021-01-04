В Казахстане полицейские спасли замерзающих водителей из Кыргызстана. Об этом сообщается на официальной странице Департамента полиции Павлодарской области в Instagram.

Отмечается, что на праздничные дни в Павлодарской области прогнозировали сильные морозы, гололедицу. Местами температура воздуха достигала до −43 градуса. «Несмотря на предупреждения, некоторые водители транспортных средств выезжают в дальнюю дорогу. В результате автомашины, не выдержав низких температур, глохнут на трассах», — говорит командир роты патрульной полиции Департамента полиции Жаксылык Байысбеков.

Инспектор службы роты патрульной полиции Руслан Верещак рассказал, что при патрулировании трассы на автодороге Павлодар — Нур-Султан у поселка Шидерты, увидели грузовую автомашину.

«Водители фуры, несмотря на предупреждения Казгидрометцентра, выехали в путь. Когда мы подъехали, они уже не ждали помощи, сильно замерзли и рисковали получить сильное обморожение. Поинтересовались у водителя, что случилось. Оказалось, что выехали из Российской Федерации в Кыргызстан. Из-за погодных условий, мороза в машине замерзла солярка. Таким образом, они простояли с ночи, замерзли. Отправив их в ближайший кемпинг, сами занялись отогревом транспорта. После чего водители продолжили свой путь», — сообщил он.

Водитель Актилек Арзыбеков поблагодарил полицейских за оказанную помощь. В свое оправдание мужчина привел причину — своевременную доставку груза.