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МВД: Выборы в Кыргызстане прошли без грубых нарушений

Выборы депутатов в местные кенеши прошли без грубых нарушений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел КР.

В милиции отметили, что на 2 тысячах 443 избирательных участках во всех регионах республики более 15 тысяч сотрудников милиции несли службу в усиленном режиме.

«Милиция тесно взаимодействуют с государственными органами и Центральной избирательной комиссией. С начала предвыборной кампании по 17 ноября в электронном журнале учета информации зарегистрировано 96 фактов нарушений, связанных с выборами. За 17 ноября с 08.00 по 20.00 в журнале учета информации зарегистрировано 69 информаций о нарушениях избирательного законодательства», — говорится в сообщении.

В пресс-службе МВД добавили, что, возможно, заявления и жалобы еще будут поступать. Кроме того, на сегодняшний день в целом общественно-политическая ситуация на территории республики стабильная. Выборы в местные кенеши прошли спокойно и без грубых нарушений.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/311414/
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