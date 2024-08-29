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Происшествия

Нападение в Золингене: 15-летний подросток из Кыргызстана отпущен

Как сообщали ранее местные СМИ со ссылкой на немецкие медиа, 23 августа вечером неизвестный напал на гостей праздника по случаю 650-летия получения Золингеном городских прав. Погибли три человека — 67-летний и 56-летний мужчины и 56-летняя женщина. По официальной версии, ранения получили еще восемь человек, причем состояние четырех оценивается как тяжелое. Подозреваемому удалось скрыться.

Сегодня СМИ Германии написали, что подозреваемый в нападении с ножом на посетителей фестиваля сдался властям.

Между тем посольство Кыргызстана в Берлине в комментарии 24.kg отметило: «15-летний гражданин КР предварительно задержан 24 августа, но 25 августа его отпустили. Подросток находится на свободе. Обращения от самого гражданина или его родителей с просьбой о защите прав в адрес дипмиссии не поступало».

Напомним, что, по данным журнала Spiegel, подросток мог общаться с нападавшим. По утверждению свидетеля, задержанный во время городского праздника говорил с преступником о возможном нападении с ножом. Юношу подозревают в том, что он не сообщил о планируемой атаке. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/303495/
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