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Происшествия

Задержан 33-летний житель Ошской области, напавший на таксиста

Оперативники 2-го управления Службы криминальной милиции МВД раскрыли разбойное нападение, 13 декабря совершенное в Ошской области на 24-летнего водителя такси. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В Оше неизвестный мужчина подсел к таксисту и попросил подвезти его до Джалал-Абада. В пути, когда они проезжали через Сузакский район, пассажир совершил нападение на водителя. Угрожая предметом, похожим на оружие, незнакомец заставил его свернуть с пути и ехать в сторону поля. В безлюдном месте нападавший связал водителя, однако последнему удалось выбраться и сбежать», — сообщили в МВД.

По факту разбойного нападения было возбуждено уголовное дело. Сотрудникам милиции удалось установить личность подозреваемого, им оказался 33-летний житель Узгенского района Ошской области.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД

После задержания выяснилось, что злоумышленник уже успел продать принадлежавшую таксисту автомашину «Деу-Матиз» другим лицам за 50 тысяч сомов. Автомобиль также обнаружен и изъят. Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/178413/
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