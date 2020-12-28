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Происшествия

Украл деньги в намазкане. Подозреваемого задержали

В Бишкеке задержали подозреваемого в краже денег в намазкане. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

УПСМ
Фото УПСМ. В Бишкеке задержали подозреваемого в краже денег в намазкане
По ее данным, в милицию обратился мужчина и рассказал, что вчера примерно в 15.00 в районе Восточного автовокзала у него украли деньги из куртки, когда заявитель находился в намазкане. Однако какую сумму вытащил грабитель, в милиции не уточнили.

Сотрудники УПСМ задержали 16-летнего подозреваемого и доставили в УВД Свердловского района Бишкека. Факт зарегистрировали в ЕРПП.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/178158/
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