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Происшествия

В Жайылском районе 19-летний парень избил и пытался изнасиловать девушку

В Жайылском районе Чуйской области 19-летний парень избил и попытался изнасиловать девушку. Об этом 24.kg сообщила пострадавшая Назима Калыгулова.

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По ее словам, инцидент произошел 19 декабря примерно в полночь.

«Я попросила подругу, чтобы она вызвала такси из села в город Кара-Балту. Она решила позвонить своему другу, он приехал не один. Я была уверена, что они подвезут нас, но в какой-то момент парень свернул с главной дороги в поле, там больше ничего не было. Он сказал, что ему нужно по делам, поэтому мы едем так. Изначально мы общались нормально. Мужчина предложил мне выйти из машины и поговорить отдельно, я не отказалась. Потому что он вырос в том же селе, что и мой отец. Мы отошли от машины, он начал ко мне лезть и заставлял раздеться. Начал угрожать, что убьет, если я этого не сделаю», — рассказала пострадавшая.

Я умоляла не делать этого, говорила, что у него есть сестренка, будет дочь, зачем поступать со мной так, но ему было все равно. Я испугалась и начала кричать.

Назима Калыгулова

По словам пострадавшей, парень заткнул ее рот снегом, чтобы девушка не смогла кричать.

«Я пнула ему между ног. Он начал сильно избивать меня — по голове, почкам, животу. Его друг вышел из машины, подошел к нам и просто смотрел, как этот человек издевается надо мной, не стал помогать. В какой-то момент мне удалось вырваться и вернуться в машину, где сидела моя подруга. Когда он вернулся, сделал вид, что ничего не было. Начал заставлять меня пить водку. Кстати, сам он был пьяный», — вспоминает Назима Калыгулова.

Девушки смогли убежать и добраться до дома. Назима Калыгулова написала заявление в милицию, но не верит, что дело доведут до конца. Сейчас она находится в больнице. По ее словам, побои и ушибы никто так и не зафиксировал.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/177619/
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