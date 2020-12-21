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Сюжет: Скандалы с чиновниками

В ГУВД рассказали подробности вымогательства денег у Кубанычбека Жумалиева

Задержанный по факту вымогательства денег у депутата парламента Кубанычбека Жумалиева не имеет никакого отношения к ГСБЭП. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Уточняется, что Кубанычбек Жумалиев обратился в УВД Первомайского района столицы 5 декабря. Он просил принять меры в отношении неизвестного мужчины по имени А., который вымогает у него $20 тысяч за прекращение досудебного производства, расследуемого ГСБЭП.

ГУВД Бишкека
Фото ГУВД Бишкека. Подозреваемый в вымогательстве денег у депутата

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Вымогательство» УК КР. 20 декабря в ходе проведения следственных действий оперативниками криминальной милиции при передаче $2 тысяч с поличным был задержан 24-летний Т.А. Допрошенный подозреваемый пояснил, что проживает в Бишкеке со своей мамой и нигде временно не работает. Он пошел на это преступление в связи с материальными затруднениями. Проверяется возможная причастность задержанного к другим фактам аналогичных преступлений», — сообщили в ГУВД.

Напомним, ранее адвокат Жумалиева сообщил 24.kg, что у депутата вымогали $160 тысяч. Он также сообщил, что задержанный представлялся помощником Садыра Жапарова.  
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/177375/
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