В Бишкеке задержан необычный преступник. Разбивал силомеры и крал из них деньги

В Бишкеке задержан 20-летний молодой человек, который промышлял тем, что разбивал силомеры — аттракционы с боксерской грушей — и воровал из них деньги. Об этом сегодня сообщает пресс-служба столичной милиции.

«17 декабря в УВД Ленинского района Бишкека с письменным заявлением обратился житель столицы. По его словам, 26 ноября 03.00 неизвестный на пересечении улиц Дэн Сяопина и Фучика разбил принадлежащий ему аппарат «Силомер боксера» и украл из него 13 тысяч 10 сомов», — сообщили в ГУВД Бишкека.

Фото пресс-службы ГУВД Бишкека

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого нашли и задержали. Решением Ленинского районного суда он взят под стражу сроком на месяц с содержанием в СИЗО-1. В милиции отмечают, что в отношении подследственного поступило еще восемь аналогичных заявлений.