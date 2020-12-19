Нарушили ПДД. В Бишкеке задержали свадебный кортеж

Сотрудники управления Патрульной службы милиции задержали свадебный кортеж, нарушивший Правила дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации УПСМ, ранее восемь автомашин свадебного кортежа, которые тревожили горожан громкой сигнализацией и нарушали Правила дорожного движения, задержали и водворили на специализированную стоянку.

«На сегодня последняя машина свадебного кортежа была задержана на пересечении улиц 7 Апреля и Исакеева. Милиционеры составили протокол в соответствии со статьей 124 Кодекса о нарушениях.