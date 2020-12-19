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Происшествия

Нарушили ПДД. В Бишкеке задержали свадебный кортеж

Сотрудники управления Патрульной службы милиции задержали свадебный кортеж, нарушивший Правила дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации УПСМ, ранее восемь автомашин свадебного кортежа, которые тревожили горожан громкой сигнализацией и нарушали Правила дорожного движения, задержали и водворили на специализированную стоянку.

«На сегодня последняя машина свадебного кортежа была задержана на пересечении улиц 7 Апреля и Исакеева. Милиционеры составили протокол в соответствии со статьей 124 Кодекса о нарушениях.

пресс-службы УПСМ
Фото пресс-службы УПСМ. В Бишкеке задержали свадебный кортеж

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/177228/
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