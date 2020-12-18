В сельской управе Ноокатского района украли 1 миллион сомов

Чиновников сельской управы Ноокатского района уличили в хищении бюджетных средств. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГСБЭП.

«Установлено, что ответственные лица одного из айыл окмоту Ноокатского района заключили договор на закупку строительных материалов с ОсОО «Б.С.» на сумму около 1 миллиона сомов, после чего составили фиктивный акт приема-передачи и перечислили указанные денежные средства на расчетный счет ОсОО без фактического получения материалов», — говорится в сообщении ГСБЭП.

По факту злоупотребления должностным положением следственным управлением ГСБЭП по Ошской области возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.